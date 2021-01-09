64 жителя Ленобласти получили социальную выплату на строительство и покупку жилья

В 2020 году на строительство и покупку жилья для жителей Ленобласти из сельской местности направлено 184 млн рублей.

Свидетельства на получение соцвыплаты направлены 64 жителям из Приозерского, Выборгского, Тосненского, Лужского, Сланцевского, Волосовского, Гатчинского, Всеволожского, Кировского, Волховского и Киришского районов. 20 из них планируют на эти деньги построить дом, 37 — купить жилье в новостройках, семь — на вторичном рынке.

Вам будет интересно В 2020 году 250 семей в Ленобласти улучшили жилищные условия В рамках двух программ поддержки молодых граждан и молодых семей приобретено 12,6 тысяч квадратных метров жилья. Программы поддержки молодых семей подразумевают... 08.01.2021 117

Напомним, программа рассчитана на жителей сельской местности и граждан, которые хотят переехать на село и работать в агропромышленном комплексе, ветеринарии и социальной сфере.