В Тосно мужчина спас провалившегося под лед ребенка и попал в реанимацию 

В Тосненском районе Ленобласти мужчина спас провалившегося под лед ребенка, после чего сам попал в реанимацию.

Инцидент произошел 8 января на Смоляном ручье. Со слов супруги спасателя, они с семьей катались на ватрушках и увидели, что в воде ребенок. Мужчина незамедлительно бросился на помощь малышке, но вместе с ней ушел под воду. Позже он все-таки вытащил девочку, а ему помог другой мужчина.

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По дороге домой спасателю стало плохо — у мужчины проблемы с сердцем. Его доставили в Гатчинскую больницу и в тот же день перевели в реанимацию, где он и находится до сих пор. Сейчас его состояние стабильное.