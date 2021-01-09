В Индонезии упал в море пассажирский самолет

На борту упавшего индонезийского самолета находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Сегодня, 9 января, в Индонезии пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение почти сразу после вылета из Джакарты. По сообщению сервиса Flightradar24, самолет потерял более трех километров высоты меньше чем за минуту. Это случилось примерно через четыре минуты после вылета из Джакарты. Обломки самолета заметили рыбаки в море.

Россиян, по предварительным данным, на борту не было.

Ранее в Ленобласти потерпел крушение четырехместный легкомоторный самолет Piper Cherokee. Полет начался на аэродроме в Гостилицах. Самолет упал спустя несколько минут после взлета с высоты 200-300 метров. В салоне находились трое взрослых, все они погибли.