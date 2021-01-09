Смертельный полет в Ленобласти мог быть подарком на день рождения погибшей — СМИ

Как сообщал ivbg.ru, 8 января возле деревни Ильино в Ломоносовском районе потерпел крушение легкомоторный самолет Piper Cherokee.

На его борту находились три человека: пилот Николай Иванов, 30-летняя пассажирка и ее 31-летний муж. Все погибли. Предположительно, полет мог быть подарком погибшей на день рождения – в этот день ей исполнилось 30 лет.

Напомним, полет начался на аэродроме в Гостилицах. Самолет разбился после взлета, он столкнулся с другим воздушным судном, которое взлетело раньше на минуту. Транспортная прокуратура по Северо-Западу начала проверку. Администратор аэродрома в Гостилицах сообщила, что в связи со случившимся на ближайший месяц полеты отменены.