Подробности: в Петербурге полицейские спасли из горящего дома ребенка и кота

Ранее ivbg.ru сообщал, что вчера вечером, 9 января, в многоквартирном доме на Будапештской улице произошел пожар. В одной из квартир находился трехлетний ребенок, которому стало плохо от угарного газа.

Предварительно, первой загорелась квартира на втором этаже, в которой мужчина, живущий с матерью, пил запоем. Он погиб. Далее огонь распространился на квартиру этажом выше, где жили женщина с ребенком и бабушка. Путь к спасению им перекрыл огонь.

Первыми на место происшествия прибыли полицейские. Они растянули под окном дома плед и поймали девочку, а потом и кота. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Маме с бабушкой помогли выбраться уже пожарные.