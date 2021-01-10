В Петербурге полицейские поймали ребенка, сброшенного из окна горящего дома

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на Будапештской улице в Петербурге поступило в экстренные службы вчера вечером. В одной из квартир находился трехлетний ребенок, которому стало плохо от угарного газа.

Первыми на место происшествия прибыли полицейские. Они обнаружили сильное задымление в подъезде и приняли решение о незамедлительной эвакуации ребенка. Для этого они растянули под окном дома плед и поймали малышку. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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После на место прибыли пожарные, они эвакуировали остальных жильцов. Пожар был полностью ликвидирован.