В ЕИРЦ Ленобласти сменился генеральный директор

Решением совета директоров АО «ЕИРЦ Ленинградской области» Сергей Афанасьев назначен на должность генерального директора. Он сменил на этом посту Дениса Шабарина.

Сергей Владимирович с 2015 года занимал должность заместителя генерального директора по финансам в ЕИРЦ Ленобласти. До этого на протяжении нескольких лет работал над созданием основной идеи расчетного центра — системы сбора и расщепления платежей, позволяющей сделать прозрачными расчеты между потребителями и поставщиками или исполнителями услуг.

Ранее новым новым председателем комитета по культуре и туризму Ленобласти был назначен Евгений Чайковский. Он занял место ушедшего на повышение Владимира Цоя.