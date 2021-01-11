На трассе «Зуево — Новая Ладога» столкнулись два автомобиля, погибли двое

Смертельное ДТП произошло вчера вечером, 10 января, на 108 километре трассы «Зуево — Новая Ладога» в Волховском районе Ленобласти.
По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Multivan с латвийскими номерами, под управлением 41-летнего жителя Выборга, столкнулся со встречным автомобилем Lada Granta.
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10.01.2021 106
В результате ДТП погиб водитель отечественного авто — 55-летний гражданин Армении и его пассажир — 43-летний житель Волхова. Водителя иномарки госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, с травмой головы, его пассажирка отпущена на амбулаторное лечение. Сообщается, что пострадавших пришлось деблокировать.