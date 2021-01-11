Между Мурино и “Проспектом Просвещения” запустят новый автобусный маршрут

Первый обновленный автобусный маршрут 205А от западного Мурино до станции метро «Проспект Просвещения» стартует уже в эту пятницу, 15 января.

Автобусы будут курсировать от улицы Шувалова, далее через новую развязку с КАД в сторону проспекта Культуры. На маршруте будет работать 10 низкопольных автобусов, интервал движения составит до 15 минут. Льготы на проезд сохраняются.

Также меняется маршрут 205 «Лехтуси — станция метро «Проспект Просвещения»». Теперь автобусы будут отправляться с двух остановок во Всеволожском районе — Лехтуси и Новое Девяткино.

Напомним, в Выборге автобусные остановки начали оснащать информационными стендами. Они содержат необходимую пассажирам информацию: название остановки, карту города с маршрутами общественного транспорта и интервалы его движения, телефон диспетчера.