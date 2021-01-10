В Выборге устанавливают информационные стенды на автобусных остановках

Автор: Гузель Галимова
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В Выборге автобусные остановки начали оснащать информационными стендами. 

Плакаты содержат необходимую пассажирам информацию: название остановки, карту города с маршрутами общественного транспорта и интервалы его движения, телефон диспетчера ООО «Виплайн», у которого можно уточнить график движения автобусов. Об этом сообщает газета «Выборг».

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Ранее мы рассказывали, что во Всеволожском и Гатчинском районах начали устанавливать противоаварийные остановочные павильоны, которые возьмут на себя удар в случае вылета машины с дороги.

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