Фото: под Гатчиной расцвели “ледяные цветы”

Автор: Гузель Галимова
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В Гатчинском районе на реке расцвели “ледяные цветы”. Фотографии удивительного природного явления появились в Instagram.

“Это, конечно, не садовые азалии, а так называемые морозные цветы”, — написал автор снимков.

Он также пояснил, что такие “морозные цветы” появляются на речном льду, когда холодный влажный воздух наверху становится насыщенным, на неровностях ледяной поверхности образуется иней, а после из-за мороза «распускаются» цветы.

Фото: johan.lebedevski/Instagram
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Ранее на «ледяные цветы» в лесу Всеволожского района наткнулся биолог Павел Глазков.

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