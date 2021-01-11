Фото: под Гатчиной расцвели “ледяные цветы”

В Гатчинском районе на реке расцвели “ледяные цветы”. Фотографии удивительного природного явления появились в Instagram.

“Это, конечно, не садовые азалии, а так называемые морозные цветы”, — написал автор снимков.

Он также пояснил, что такие “морозные цветы” появляются на речном льду, когда холодный влажный воздух наверху становится насыщенным, на неровностях ледяной поверхности образуется иней, а после из-за мороза «распускаются» цветы.

Фото: johan.lebedevski/Instagram

Ранее на «ледяные цветы» в лесу Всеволожского района наткнулся биолог Павел Глазков.