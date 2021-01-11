Пассажирский поток из России в Финляндию сократился на 75 %

В 2020 году число пересечений россиянами границы Финляндии значительно сократилось. Все из-за ряда ограничений, постоянно действующих в стране.

Пограничная служба, которая базируется в Юго-Восточной части соседнего государства сообщила, что за прошедший год граждане нашей страны ездили в Финляндию 1 миллион 938 тысяч раз. Это на 75 % меньше, чем за 2019 год.

При этом, за год на самом оживлённом участке границы между странами — в Суоми, не пропустили 615 человек.

«Наиболее частой причиной отказа во въезде была угроза общественному здоровью и обеспечение общественного порядка и безопасности в связи с ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса», — озвучили причину отказов пограничники.