В Выборге закончили ремонт кровли школы №7

В понедельник, 11 января ученики образовательного учреждения смогли вернуться к занятиям после 4-х месяцев ремонтных работ.

Сообщение об окончании ремонта появилось на сайте Выборгского района.

Ранее, 9 декабря глава района Ильдар Гилязов посетил здание школы, чтобы ускорить процесс работ – подрядчик сильно выбивался из графика. После новогодних праздников объект удалось сдать, правда, без замечаний не обошлось.

«У здания нашей школы появилась обновленная крыша. Проделана большая работа. Основные мероприятия уже закончены, но приемочной комиссией были выявлены недостатки. В ближайшие дни подрядчик их устранит», — отметил глава района.

Средства на обновление крыши были выделены из бюджета района.