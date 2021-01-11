Зенит одержал победу в первом баскетбольном матче 2021 года

Автор: Анастасия Щербакова
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Баскетбольный клуб «Зенит» разгромил в домашнем матче команду саратовского «Автодора». Игра проходила в рамках Единой Лиги ВТБ.

Игра закончилась разгромной победой петербургской команды со счетом 97:71. На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной сетке лиги.

«Во-первых, это было удовольствие — играть снова на «Сибур Арене» и видеть болельщиков на трибунах. Мы показали серьёзную игру, в защите мы сыграли вполне неплохо, в нападении — очень хорошо на протяжении практически всего матча», — поделился Хавьер Паскуаль, главный тренер БК «Зенит».

Следующий матч команда проведет в Евролиге, где столкнется с «Баварией». Игра состоится 13 января в Мюнхене.

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