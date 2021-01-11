В Петербурге растет количество положительных тестов на Covid-19

В понедельник, 11 января был зафиксирован резкий скачек подтвержденных случаев коронавируса у пациентов. 11 % тестов показывают положительный результат.
Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал представитель городского комитета по здравоохранению. Результаты исследований начинают беспокоить экспертов — на данный момент около 11 % всех результатов оказываются положительными. При этом, месяц назад этот показатель составлял 2-3 %.
Вместе с тем, правительство города уточнило, что причин для волнения нет. Несмотря на увеличение числа подтвержденных тестов на вирус, общее количество заболевших остается на приемлемом уровне.
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11.01.2021 71