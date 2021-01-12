Водителей планируют лишать прав за три грубых нарушения в год

Как сообщает «Коммерсант», Министерство юстиции планирует внести в проект нового КоАП норму, по которой за три грубых нарушения ПДД в течение года автомобилистов будут лишать прав.

К таким нарушениям относятся выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и превышение скорости на 60 километров в час. Также, по данным издания, возможно ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде при перевозке детей до 16 лет – штраф 50 тысяч рублей или лишение прав до трех лет.

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Новый КоАП должен вступить в действие в 2021 года. Документ пока не внесен в правительство.