СК проверяет обстоятельства гибели школьницы в ванной в Санкт-Петербурге

СК проверяет обстоятельства гибели школьницы, тело которой обнаружили в ванной в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК России.
«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 10 января в ванной, расположенной в одном из домов по Дачному проспекту, тела 8-летней школьницы с признаками утопления в воде», — сказано в сообщении.
По предварительным данным, девочка погибла в результате несчастного случая, отмечается в сообщении.
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10.01.2021 179