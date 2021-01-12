СК проверяет обстоятельства гибели школьницы в ванной в Санкт-Петербурге

СК проверяет обстоятельства гибели школьницы, тело которой обнаружили в ванной в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК России.

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 10 января в ванной, расположенной в одном из домов по Дачному проспекту, тела 8-летней школьницы с признаками утопления в воде», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, девочка погибла в результате несчастного случая, отмечается в сообщении.