Дедушка-душитель из Тихвина подозревается еще и в убийстве жены

Как сообщал ivbg.ru, 1 января в ванне квартиры в Тихвине обнаружили труп 80-летней женщины. Экспертиза показала, что смерть наступила не из-за воды, а от асфиксии – удушения.

Подозреваемый задержан 3 января – им оказался 70-летний житель Тихвина по фамилии Юрьев. Он пришел к пенсионерке за долгом. Деньги она вернуть не смогла. Тогда мужчина задушил ее бельевой веревкой. Тело он уложил в наполненную водой ванну, чтобы инсценировать несчастный случай.

В ходе обысков по месту жительства у подозреваемого найдена женская одежда. Юрьев сообщил, что вещи принадлежат его 74-летней супруге Галине, которая «давно пропала». При этом подозреваемый не заявлял об исчезновении жены, а ее пенсию систематически снимал с карты.

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В ходе допроса была установлена истинная картина происшествия. По словам подозреваемого, в августе 2020 года он пришел домой и обнаружил супругу в петле. Испугавшись уголовное дела, он якобы выкинул труп в реку.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.