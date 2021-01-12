СК проверяет информацию о травмировании детей при катании с горок на тюбингах в Карелии

Автор: Александр Селиванов
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Сотрудники СК начали доследственную проверку информации о травмировании детей при катании на тюбингах в городе Сортавала в Карелии, сообщает пресс-служба республиканского управления СК.

«Следственными органами СК России по Республике Карелия проводится доследственная проверка по факту публикации в СМИ информации о получении травм детьми при катании на тюбингах», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, в январе дети получили травмы при катании на тюбингах на спуске с пешеходной дороги, расположенной вблизи озера Айранне и парка Ваккосалми в городе Сортавала.

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