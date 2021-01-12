Мужчину заметила внимательная уборщица.

Полицейские задержали 38-летнего жителя Ленинградской области, подозреваемого в краже посылок из магистрального сортировочного центра отделения связи. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

Правоохранители полагают, что задержанный похитил коробку, внутри которой было 19 серебряных коллекционных рождественских монет на сумму 46 тысяч рублей. Среди украденного была и монета со всем известным героем мультфильмов Микки Маусом.

На след грузчика полицейских навела бдительная уборщица, заметившая вскрытую посылку в мусорном пакете. Возбуждено уголовное дело о краже.