Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков продал свою обувь за крупную сумму денег и направил вырученные средства на благотворительность.

Бутсы спортсмена примечательны тем, что именно ими футболист избил арбитра Никиту Данченкова во время одного из матчей. За причиненный вред футболиста привлекли к обязательным работам на 100 часов и денежному штрафу в размере 100 тысяч рублей.

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Вырученные с продажи обуви деньги Роман Широков направил детскому дому в Костроме. Сумма получилась внушительная – 100 тысяч рублей. Также спортсмен подготовил в качестве подарков для детей 15 спортивных костюмов и футболки с личным автографом.