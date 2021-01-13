Потеря обоняния может указывать не только на COVID-19

Потеря обоняния может сигнализировать о развитии болезни Паркинсона за несколько лет до появления тремора и других проблем с координацией. Об гласят данные Фонда Паркинсона.

Ощущать симптом могут не все пациенты. Но тесты показали, что он есть у 90% больных Паркинсоном. В отдельных случаях запахи пропадают за 10 лет до момента, когда врачи поставят диагноз.

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Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, вызванное прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов. Основными симптомами считаются мышечная ригидность, гипокинезия и тремор.