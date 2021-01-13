Рестораторы в Петербурге потеряли 80% выручки в новогодние праздники

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, это произошло из-за введенных ограничений по COVID-19.

«Лучшие дни для получения прибыли уже упущены. Многим предстоит долгий период борьбы за свои проекты на фоне накопленных за прошлый год долгов по аренде, кредитам, а у некоторых и зарплате», – сообщил Бухаров

Редакция ivbg.ru напоминает: кафе и рестораны в Санкт-Петербурге были закрыты для посетителей с 30 декабря по 3 января. С 4 по 10 января не обслуживали гостей с 23:00 до 06:00.

Вам будет интересно
Рестораторы в Петербурге потеряли 80% выручки в новогодние праздники Санкт-Петербург, COVID-19
В Минсельхозе объяснили, почему куриные яйца подорожали на 13%
Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата, по сравнению с ноябрем в декабре 2020 года куриные яйца подорожали...
13.01.2021 34
Автор