Рестораторы в Петербурге потеряли 80% выручки в новогодние праздники

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, это произошло из-за введенных ограничений по COVID-19.
«Лучшие дни для получения прибыли уже упущены. Многим предстоит долгий период борьбы за свои проекты на фоне накопленных за прошлый год долгов по аренде, кредитам, а у некоторых и зарплате», – сообщил Бухаров
Редакция ivbg.ru напоминает: кафе и рестораны в Санкт-Петербурге были закрыты для посетителей с 30 декабря по 3 января. С 4 по 10 января не обслуживали гостей с 23:00 до 06:00.
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