В Минсельхозе объяснили, почему куриные яйца подорожали на 13%

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата, по сравнению с ноябрем в декабре 2020 года куриные яйца подорожали на 13,24%.
При этом эксперты отмечают рост производства яиц в России в течение последних лет. По мнению сотрудников Министерства сельского хозяйства, подорожание связано с повышением себестоимости производства и цены на кормовые культуры.
«Колебания курса национальной валюты сказываются на цене импортных компонентов кормов, лекарственных препаратов и оборудования», – объяснили в Минсельхозе
Вам будет интересно
Спрос на загородную недвижимость в Ленобласти в 2020 году вырос на 29,6% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает «Загородное обозрение...
12.01.2021 181