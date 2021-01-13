В Минсельхозе объяснили, почему куриные яйца подорожали на 13%

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата, по сравнению с ноябрем в декабре 2020 года куриные яйца подорожали на 13,24%.

При этом эксперты отмечают рост производства яиц в России в течение последних лет. По мнению сотрудников Министерства сельского хозяйства, подорожание связано с повышением себестоимости производства и цены на кормовые культуры.

«Колебания курса национальной валюты сказываются на цене импортных компонентов кормов, лекарственных препаратов и оборудования», – объяснили в Минсельхозе