Концерт памяти оперной певицы Елены Образцовой пройдет в Санкт-Петербурге

Концерт памяти выдающейся оперной певицы Елены Образцовой пройдёт в среду в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге.
В программе прозвучат духовные сочинения Сергея Рахманинова, Павла Чеснокова, старинные романсы и народные песни в исполнении солистки Большого театра, заслуженной артистки России Агунды Кулаевой (меццо-сопрано) и Концертного хора Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Владимира Беглецова.
Организаторами концерта стали Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и Культурный центр Елены Образцовой.
Елена Образцова – советская и российская оперная певица (меццо-сопрано), актриса, оперный режиссер, педагог, Народная артистка СССР.
Певица родилась 7 июля 1939 года в Ленинграде. Окончив в 1956 году школу, поступила в Музыкальную школу имени Чайковского. В августе 1958 года, пройдя успешное прослушивание, поступила на подготовительное отделение Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. В 1963 году, будучи студенткой консерватории, дебютировала на сцене Большого театра в партии Марины Мнишек в опере Мусоргского «Борис Годунов». Окончила Ленинградскую консерваторию в 1964 году, с того же года — солистка Большого театра. Образцова много гастролировала за рубежом, работала на сцене лучших оперных театров мира, пела на многих музыкальных фестивалях.
Образцова скончалась 12 января 2015 года на 76-м году жизни в одной из клиник Лейпцига. Она похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.