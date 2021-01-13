Подозреваемый в кражах исторических ценностей задержан в Санкт-Петербурге

Подозреваемый в кражах исторических ценностей из научных учреждений задержан в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полиция Санкт-Петербурга раскрыла крупную кражу исторических ценностей из научных учреждений», — сказала Волк.

По ее словам, 6 января в полицию Центрального района поступило сообщение о краже из корпуса научного института на Дворцовой набережной. Неизвестный повредил навесной замок на металлической двери подвала, вскрыл входную дверь в кабинет, похитил из металлического ящика 26 предметов, обнаруженных в ходе археологических изысканий, на сумму около 5 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России «Кража». По подозрению в совершении преступления на Невском проспекте полицейские задержали 23-летнего неработающего жителя Выборгского района города.

«В дальнейшем установлена причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории Василеостровского и Петроградского районов Санкт-Петербурга. Так, по версии полиции, он причастен к хищениям исторических ценностей из помещений двух учреждений — института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова. Эти кражи имели место в конце декабря 2020 года — начале января 2021 года», — отметила Волк.

Она сообщила, что при обыске у подозреваемого изъяты орудия взлома, а также часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века из архива на Васильевском острове стоимостью около 8 миллионов рублей.

Вам будет интересно В Русском музее открылась выставка Ленинградского рок-клуба В Строгановском дворце открылась выставка, посвященная рок-группе «Кино» – одному из самых популярных советских музыкальных коллективов, входивших в состав Ленинградского... 12.01.2021 221