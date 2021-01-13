В Ленобласти в 2020 году введено в эксплуатацию более 10 тысяч объектов индивидуального жилищного строительства и домов на садовых участках, общей площадью более 1,5 млн кв.м.

Как сообщает Управление Росреестра по Ленобласти, в прошлом году было построено и введено в эксплуатацию 6 895 новых домов ИЖС, что на 1 308 объектов больше чем за предыдущий период. Общая площадь составила 1,009 млн квадратных метров, а средняя — 146,3 “квадратов”.

На кадастровый учет в 2020 году было поставлено 4 760 домов на садовых участках, общая площадь составила 504 448 квадратный метров, средняя — 106.