В Ленобласти выявили 229 новых зараженных коронавирусом 14 января

В Ленинградской области за последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 229 человек.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+8), Пикалево (+5).

Бокситогорск (+8), Пикалево (+5). Волосовский район: Волосово (+1), Зимитицы (+1).

Волосово (+1), Зимитицы (+1). Волховский район: Волхов (+10), Кисельня (+1), Паша (+1), Андреевщина (+1).

Волхов (+10), Кисельня (+1), Паша (+1), Андреевщина (+1). Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+12), Кудрово (+5), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+4), Воейково (+1), Сертолово (+6), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Гарболово (+1), Верхние Осельки (+1), Тавры (+1), Дружба (+1), Малая Романовка (+1).

Мурино (+1), Всеволожск (+12), Кудрово (+5), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+4), Воейково (+1), Сертолово (+6), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Гарболово (+1), Верхние Осельки (+1), Тавры (+1), Дружба (+1), Малая Романовка (+1). Выборгский район: Выборг (+23), Глебычево (+3), Каменногорск (+1), Ленинское (+1).

Выборг (+23), Глебычево (+3), Каменногорск (+1), Ленинское (+1). Гатчинский район: Гатчина (+14), Тайцы (+2), Войсковицы (+1), Большие Колпаны (+2), Новый Учхоз (+1), Сяськелево (+2), Сусанино (+2), Семрино (+1), Вайя (+1), Малая Ивановка (+1).

Гатчина (+14), Тайцы (+2), Войсковицы (+1), Большие Колпаны (+2), Новый Учхоз (+1), Сяськелево (+2), Сусанино (+2), Семрино (+1), Вайя (+1), Малая Ивановка (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Войносолово (+1), Ивангород (+2).

Кингисепп (+6), Войносолово (+1), Ивангород (+2). Киришский район: Кириши (+11), Будогощь (+2), Пчевжа (+2), Гремячево (+1).

Кириши (+11), Будогощь (+2), Пчевжа (+2), Гремячево (+1). Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Синявино (+1), Молодцово (+1), Васильково (+1).

Кировск (+3), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Синявино (+1), Молодцово (+1), Васильково (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5).

Лодейное Поле (+5). Ломоносовский район: Большое Коновалово (+1), Ропша (+1), Большая Ижора (+2), Горбунки (+1), Виллози (+1), Райкузи (+1).

Большое Коновалово (+1), Ропша (+1), Большая Ижора (+2), Горбунки (+1), Виллози (+1), Райкузи (+1). Лужский район: Луга (+7), Заклинье (+1), Дзержинского (+1), Серебрянский (+1), Скреблово (+1), Крюково (+1), Межозерный (+1), Берег (+1), Подгородье (+1).

Луга (+7), Заклинье (+1), Дзержинского (+1), Серебрянский (+1), Скреблово (+1), Крюково (+1), Межозерный (+1), Берег (+1), Подгородье (+1). Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+1), Курба (+1), Усланка (+1).

Винницы (+1), Подпорожье (+1), Курба (+1), Усланка (+1). Приозерский район: Приозерск (+6), Громово (+4), Ларионово (+1).

Приозерск (+6), Громово (+4), Ларионово (+1). Сланцевский район: Сланцы (+3).

Сланцы (+3). Тихвинский район: Тихвин (+12), Ганьково (+1), Красава (+1).

Тихвин (+12), Ганьково (+1), Красава (+1). Тосненский район: Тосно (+8), Федоровское (+1), Форносово (+1), Сельцо (+1), Ильинский погост (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: