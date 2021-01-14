Коллекционер Андрей Ружников обвинил Эрмитаж в демонстрации подделок

Коллекционер Андрей Ружников обвинил руководство Эрмитажа в демонстрации подделок на выставке «Фаберже ‒ ювелир Императорского двора».

Открытое письмо к директору музея Михаилу Пиотровскому коллекционер опубликовал на своем сайте 12 января.

«Вопреки ожиданиям и к огромному разочарованию людей, даже поверхностно знакомых с творчеством Фаберже, под видом произведений прославленного мастера зрителям были представлены не просто спорные или сомнительные предметы, а откровенные подделки», ‒ написал Андрей Ружников

Среди поддельных, по его мнению, произведений искусства Андрей Ружников выделил пасхальное яйцо «Курочка». Коллекционер считает, что это современная копия. А настоящее яйцо, по его данным, хранится в музее Фаберже на Фонтанке.

Непонимание эксперта вызвало и пасхальное яйцо «Александр Невский». По мнению коллекционера, этот экспонат пригоден «для сувенирного магазина, но не для витрины главного музея страны».