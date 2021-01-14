Порядка 10 млн россиян путешествовали по стране в период новогодних каникул — Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что порядка 10 миллионов россиян в период новогодних каникул совершили путешествия по стране, отдавая предпочтение активному отдыху на природе или оздоровительному туризму, проинформировали в пресс-службе вице-премьера.

«Около 10 миллионов человек путешествовали по стране в период новогодних и рождественских праздников. При этом россияне выбирали в основном активный отдых на природе или оздоровительный туризм вместо традиционных экскурсий по городам», — сказал Чернышенко, которого цитирует пресс-служба.

«Здесь свою роль сыграла и вынужденная самоизоляция в период пандемии в прошлом году, и действующие в ряде регионов ограничительные мероприятия. Людям, конечно, захотелось провести праздники активно, с пользой для здоровья и в основном за городом. Лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники – это наиболее востребованные виды отдыха с начала нового года», — отметил Чернышенко.

Вице-премьер привел данные о том, что загрузка загородных отелей по стране составила в среднем 70-90%. Между тем, ограничительные меры, введённые в некоторых регионах, сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий. Кроме этого, изменилась работа предприятий питания, музеев и других традиционных мест притяжения туристов. В связи с этим в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80%. Так, по данным Ростуризма, в Москве загрузка отелей составила около 30%, в Санкт-Петербурге – 20% (в прошлом году — 95% и 78% соответственно).

Он обратил внимание на то, что во многих регионах праздничные мероприятия проходили в онлайн-формате, туристы виртуально путешествовали и принимали участие в событиях, не выходя из дома.

«К примеру, 7 января в Санкт-Петербурге впервые в дистанционном режиме прошёл международный Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда», который посмотрели зрители из 140 стран», — уточнил вице-премьер.

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