Порядка 10 млн россиян путешествовали по стране в период новогодних каникул — Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что порядка 10 миллионов россиян в период новогодних каникул совершили путешествия по стране, отдавая предпочтение активному отдыху на природе или оздоровительному туризму, проинформировали в пресс-службе вице-премьера.
Вице-премьер привел данные о том, что загрузка загородных отелей по стране составила в среднем 70-90%. Между тем, ограничительные меры, введённые в некоторых регионах, сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий. Кроме этого, изменилась работа предприятий питания, музеев и других традиционных мест притяжения туристов. В связи с этим в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80%. Так, по данным Ростуризма, в Москве загрузка отелей составила около 30%, в Санкт-Петербурге – 20% (в прошлом году — 95% и 78% соответственно).
Он обратил внимание на то, что во многих регионах праздничные мероприятия проходили в онлайн-формате, туристы виртуально путешествовали и принимали участие в событиях, не выходя из дома.
Согласно информации вице-премьера, самыми популярными направлениями помимо Черноморского побережья, горных кластеров Красной поляны и Северного Кавказа, стали горнолыжные курорты Алтая, Хибина, Сахалина, а также познавательные маршруты Татарстана и Калининградской области.