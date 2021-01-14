Резервный рейс отправит в Салехард пассажиров самолета, вынужденно севшего в Пулково

Пассажиров севшего в Пулково самолёта Airbus A320 сообщением Москва — Салехард, на борту которого была обнаружена техническая неисправность, отправят по месту назначения резервным рейсом, сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом Пулково.

Ранее представитель экстренных служб рассказал, что пассажирский самолёт А-320 сообщением Москва — Салехард совершил благополучную аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за технической неисправности.

«Сегодня, 14 января, в 06.59 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолёт Airbus A320, направлявшийся из Москвы в Салехард. На его борту находились 110 пассажиров и 8 членов экипажа. Во время полёта от экипажа поступила информация о технической неисправности», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что силы и средства аэропорта «Пулково» были приведены в готовность к встрече самолёта.

«Для отправки пассажиров в Салехард ожидается прибытие резервного самолёта», — добавили в пресс-службе.

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Аэропорт «Пулково» продолжает работу в штатном режиме.