В Пулково успешно посадили самолет с технической неисправностью

Пилоты успешно посадили пассажирский самолет, следовавший рейсом «Москва – Салехард», в Пулково утром 14 января. На борту зафиксировали техническую неисправность.

Проблема на рейсе «Москва – Салехард» была выявлена вскоре после взлета из московского аэропорта Домодедово. Экстренную посадку самолет авиакомпании «Ямал» совершил в 07:01.

Посадка прошла успешно и в штатном режиме. Оперативные и экстренные службы не привлекались.

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