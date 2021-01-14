«Яблоко» просит увеличить число доз вакцины от коронавируса, поступающей в Санкт-Петербург

Партия «Яблоко» обратилась к губернатору Санкт-Петербурга с предложением увеличить число доз вакцины от коронавируса, поступающей в город, и организовать запись на вакцинацию, сообщила партийная пресс-служба.

«Принять незамедлительные меры как для увеличения числа доз вакцины от коронавируса, поступающей в Санкт-Петербург, с соответствующим обращением к федеральным органам власти, так и для немедленной организации механизмов записи на вакцинацию. С такими предложением к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову обратились председатель «Яблока» Николай Рыбаков и руководитель фракции в законодательном собрании, зампред партии Борис Вишневский», — говорится в сообщении.

В обращении отмечается, что должен быть разработан предельно простой и понятный алгоритм, где будет чётко перечислено, как можно записаться в поликлинике по территориальному принципу и на каких предприятиях можно это сделать.

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Кроме того, руководители партии считают необходимым публиковать ежедневные данные о поступлении вакцины и числе привитых горожан.