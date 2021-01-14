Буксир спас зажатый льдом паром с пассажирами в Ленинградской области

Буксир спас паром «Аркадий Филатов» с людьми на борту, связывающий посёлок Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области и Карелию, который с утра в четверг зажало льдом в 200 метрах до берега, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Паром причалил к берегу в 10 часов утра, он уже ушёл в обратный рейс. Пострадавших нет», — сказал собеседник.

По его словам, на борту парома находились 4 автомобиля, 15 пассажиров, капитан-механик, моторист-матрос, кассир и сотрудник Лодейнопольского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ). Температура воздуха на момент происшествия была минус 29, ледостав реки — полный. На помощь «Аркадию Филатову» пришёл буксир «Шлюзовой 99» из находящейся рядом «Вознесенской ремонтно-эксплуатационной базы флота».

Паром «Аркадий Филатов» был построен по заказу «Ленавтодора» и спущен на воду в конце 2015 года. Грузоподъёмность судна составляет 90 тонн. За пять лет работы он перевёз 400 тысяч единиц транспорта и почти полтора миллиона пассажиров. Ежедневно «Аркадий Филатов» делает 15 рейсов с 6 часов утра до 23 часов вечера.