Проверка по факту происшествия с паромом на реке Свирь проводится в Ленобласти

Следственные органы начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности по перевозке пассажиров на судне «Аркадий Филатов» после того, как паром оказался зажат льдом на реке Свирь в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

В четверг утром буксир спас паром «Аркадий Филатов» с людьми на борту, связывающий посёлок Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области и Карелию, который с утра в четверг оказался, зажат льдом в 200 метрах до берега. На борту парома находились 4 автомобиля, 15 пассажиров, капитан-механик, моторист-матрос, кассир и сотрудник Лодейнопольского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ). Пострадавших нет.

«Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности по перевозке пассажиров на судне «Аркадий Филатов», — сказано в сообщении.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.