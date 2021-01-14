Пассажиры вынужденно севшего в Пулково самолёта вылетели в Салехард резервным бортом

Пассажиры рейса сообщением Москва – Салехард, вынужденно севшего из-за технической неисправности самолёта в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, вылетели в Салехард резервным бортом, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

Согласно онлайн-табло «Пулково», рейс YC 32 авиакомпании «Ямал» вылетел в Салехард в 11.20 мск.

Утром в четверг в аэропорту «Пулково» из-за технической неисправности совершил посадку пассажирский самолёт А320 сообщением Москва – Салехард авиакомпании «Ямал». Как сообщала пресс-служба авиакомпании, произошел отказ пилотажно-навигационного комплекса с потерей информации о показаниях скорости, отключением автопилота, автомата тяги и переходом самолёта в режим DIRECT LOW (аварийный режим управления).

По данным перевозчика, экипаж воздушного судна предпринял попытку выполнить посадку в аэропорту вылета – «Домодедово», но из-за ухудшения погодных условий ушёл на запасной аэродром в «Пулково». Посадка в «Пулково» прошла благополучно. На борту находилось 110 пассажиров и шесть членов экипажа. При посадке воздушное судно и люди не пострадали. Пассажиров в Салехард планировалось отправить резервным самолётом.