Ранее с таким предложением выступил Владимир Петров.

Министерство промышленности и торговли РФ поддержало предложение о легализации торговли алкоголем онлайн. Такую инициативу озвучил первый заместитель главы Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Так, ранее Петров отмечал, что подобная мера снизит риски заражения коронавирусом и поддержит отечественный бизнес.

В Минпромторге ответили, что, несмотря на законодательные ограничения, в интернете существует постоянный спрос на спиртное — его, в свою очередь, удовлетворяет нелегальный рынок.