Пожарные спасли 87-летнего мужчину из горевшего дома в Алеховщине

Пожар охватил обстановку в частном доме, расположенном на улице Разъезжая в селе Алеховщина Лодейнопольского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 14 января в 07:55. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 08:41 – менее чем за час.

Из горевшего здания эвакуировали 87-летнего мужчину. Он госпитализирован.