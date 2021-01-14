Пожарные спасли 87-летнего мужчину из горевшего дома в Алеховщине

Автор: Сергей Агутин
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Пожар охватил обстановку в частном доме, расположенном на улице Разъезжая в селе Алеховщина Лодейнопольского района Ленинградской области.  

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 14 января в 07:55. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 08:41 – менее чем за час.

Из горевшего здания эвакуировали 87-летнего мужчину. Он госпитализирован.

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14.01.2021 61
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