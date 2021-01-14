Мужчину эвакуировали из горящей комнаты в Приозерске

Пожар охватил диван и постельные принадлежности квартиры дома, расположенного на улице Ленина в Приозерске Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 14 января в 07:36. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 07:52 – менее чем за час.

Из помещения спасатели вывели хозяина и передали медицинским работникам. Госпитализация ему не потребовалась.