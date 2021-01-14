Биолог Павел Глазков настоятельно порекомендовал горожанам не фотографировать и не подкармливать лисиц.

В последнее время петербуржцы все чаще стали замечать лис на городских улицах. Биолог Павел Глазков рассказал, что побуждает пушистых хищников наведываться к людям. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

По словам Глазкова, с наступившими холодами животным стало труднее добывать себе пропитание — поэтому они начали покидать привычные территории в поисках пищи. Однако это не означает, что нужно подкармливать или фотографировать лисиц — голодный зверь может разозлиться и наброситься на человека.

«Лисиц нельзя подкармливать. Не нужно приучать животных к городу, город опасен для них. Часто лисиц просто сбивают на дорогах. Кормление опасно и для самого человека, которого животное может случайно поцарапать и передать бешенство», — предупредил биолог.