В их коллекции нашлись фильмы «Голубая страсть» и «Пролетарии всех стран, совокупляйтесь».

Правоохранители совместно с сотрудниками ФСБ задержали шестерых человек, напавших на сотрудника полиции в Выборге. Об этом пишет «47news».

В ночь на 12 декабря в Выборге полицейский не при исполнении и двое его товарищей попытались утихомирить компанию из шести парней, которые дебоширили у магазина «Бахус» на Северной. В ответ бандиты набросились на правоохранителей и его знакомых, крича, что они «хозяева Выборга» и у них здесь «свои законы». Потерпевшим чудом удалось сбежать.

Утром 14 января нападавших удалось задержать. При обысках в их квартирах правоохранители, однако, нашли довольно нетипичные для злоумышленников вещи — например, товары из секс-шопа. У одного из нападавших обнаружили целую коллекцию порно-фильмов, среди которых были «Голубая страсть» и «Пролетарии всех стран, совокупляйтесь», а также более традиционные — «Правило буравчика» и «Секретный код». Возбуждено уголовное дело.