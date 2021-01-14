В Петербурге проведут «перепись» птиц

В Северной столице пройдет очередная акция «Покормите птиц зимой!». 23 и 24 января орнитологи и активисты проведут подсчет всех пернатых города, обитающих на кормушках.

Организаторы акции хотят выяснить виды и количество птиц, которые прилетают подкрепиться на городские кормушки. Также в планах активистов помочь обитающим в Петербурге крылатым менее болезненно провести зимнюю пору.

В акции могут принять участие все неравнодушные горожане. Территорию для учета птиц можно выбрать самостоятельно. Полученные данные необходимо будет внести в таблицу и отправить на электронную почту экологического просвещения co@oopt.kpoos.gov.spb.ru с отметкой «Зимний учёт птиц».

Для самых активных предусмотрены награды по окончанию акции «Покормите птиц зимой!».