В Петербурге откроют дополнительные 50 пунктов вакцинации от Covid-19

На данный момент в Петербурге функционируют 70 пунктов вакцинации от коронавируса на базе городских поликлиник. В ближайшее время их число увеличится еще на 50 пунктов.
«Сегодня я подписал проект постановления правительства об одобрении соглашения с Минздравом, по которому добавлены ещё 50 пунктов — 26 государственных, а также 24 в частных и федеральных медорганизациях, у которых уже есть лицензии и которые готовы начинать вакцинацию», — поделился в эфире на телеканала «78» глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Он также отметил, что условием сотрудничества с частниками было бесплатное проведений вакцинации.
«Пока сложно назвать общее число жителей, которых мы хотим вакцинировать. Если отталкиваться от того, что требовалось в отношении вакцинации от гриппа, то 60%. Но при вакцинации от гриппа мы надеялись прервать эпидемию, а сейчас мы живём в пандемию и понимаем, что немало людей переболело в явно клинической форме, субклинической или бессимптомно, поэтому не стоит задача привить 3,2 млн, как от гриппа. Исходя из тех цифр, которые были озвучены на совещании в министерстве, в России необходимо привить без малого 67 млн жителей, то есть порядка 40%», — сказал чиновник.