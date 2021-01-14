В Петербурге откроют дополнительные 50 пунктов вакцинации от Covid-19

На данный момент в Петербурге функционируют 70 пунктов вакцинации от коронавируса на базе городских поликлиник. В ближайшее время их число увеличится еще на 50 пунктов.

«Сегодня я подписал проект постановления правительства об одобрении соглашения с Минздравом, по которому добавлены ещё 50 пунктов — 26 государственных, а также 24 в частных и федеральных медорганизациях, у которых уже есть лицензии и которые готовы начинать вакцинацию», — поделился в эфире на телеканала « 78 » глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он также отметил, что условием сотрудничества с частниками было бесплатное проведений вакцинации.