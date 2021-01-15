Прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Петербурге

Ночь на пятницу, 15 января, стала самой холодной с начала зимы в Санкт-Петербурге. Температура держалась в районе -16,8 °C.

По прогнозам синоптиков, морозная погода сохранится и днем. Температура воздуха в дневное время суток составит -13… -15 °C. Местами – до -23 °C. Ожидается небольшой снег. В Ленинградской области похолодает до -17 °C.

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Такая температура связана с тыловой частью покидающего территорию Европейской России циклона.