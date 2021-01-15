Цены на сотовую связь в России могут вырасти на 15% в 2021 году

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Возможный рост тарифов во многом связан с пандемией COVID-19. Операторы вынуждены оснащать офисы обязательными средствами индивидуальной защиты от вируса, что несет за собой убытки.
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Также к влияющим на ценовую политику последствиям COVID-19 относятся: режим самоизоляции и связанная с ним нагрузка на сети, финансовый кризис, волатильность курса национальной валюты и общая неопределенность.