Цены на сотовую связь в России могут вырасти на 15% в 2021 году

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

Возможный рост тарифов во многом связан с пандемией COVID-19. Операторы вынуждены оснащать офисы обязательными средствами индивидуальной защиты от вируса, что несет за собой убытки.

Вам будет интересно Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в России в 2021 году Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергея Тищенко, рост цен на бензин в 2021 году... 14.01.2021 157

Также к влияющим на ценовую политику последствиям COVID-19 относятся: режим самоизоляции и связанная с ним нагрузка на сети, финансовый кризис, волатильность курса национальной валюты и общая неопределенность.