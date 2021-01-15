На пожаре в Кировском районе сгорела 57-летняя женщина

Пожар охватил 46 квадратных метров частного дома, сарая и бани, расположенных в СНТ Движенец Кировского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 14 января в 03:12. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 06:10.

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При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. По предварительным данным, в огне погибла 57-летняя женщина, зарегистрированная на юго-западе Санкт-Петербурга.