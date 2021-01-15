Житель Выборга домогался несовершеннолетних в социальных сетях

Сотрудники полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних 14 января вычислили жителя Выборга, который активно домогался несовершеннолетних в социальных сетях.

Мужчина проживает в квартире дома № 43 по Крепостной улице в Выборге. Его уличили в интимной переписке с несовершеннолетними в одной из популярных социальных сетей.

На момент подготовки публикации на склонявшего к интимной связи мужчину составлен административный протокол.

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