Во Всеволожской администрации рассказали, как многодетная семья может получить жилье по договору социального найма  

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 17 ноября 2020 года у Александра Дрозденко спросили, как многодетная семья может получить жилье по договору социального найма во Всеволожском районе?

На вопрос ответили ответственные сотрудники администрация Всеволожского района Ленинградской области.

Обеспечение нуждающихся граждан жилыми помещениями федеральный закон относит к вопросам местного значения поселений. Поэтому в первую очередь следует обращаться в администрацию поселения или городского округа. Чтобы предоставить жилье по договору социального найма, администрация должна поставить семью на учет.

Чтобы поставить семью на учет, необходимо признать ее малоимущей. Это произойдет, если доходы на каждого члена семьи не превышают величину прожиточного минимума. Он устанавливается для разных категорий граждан на каждый квартал постановлением правительства Ленинградской области.

Всю информацию, в том числе и по актуальному показателю прожиточного минимума, можно получить в местных «Центрах социальной защиты населения» или администрации.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что во Всеволожской администрации рассказали, как рассчитывают субсидии по программе «Улучшение жилищных условий граждан».