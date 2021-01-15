На выходных температура опустится до минус 27 градусов в восточных районах.

Синоптики призвали жителей Ленобласти готовиться к холодным выходным.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 16 января, в восточную часть региона придут аномальные морозы: среднесуточная температура воздуха составит -19 градусов Цельсия и ниже, ночью местами похолодает до -30…-32 градусов, северный ветер поднимется 2-7 м/с. Местами пройдет небольшой снег.

Воскресенье, 17 января, будет облачным и снежным для большинства районов. Температура воздуха в течение суток составит от -27 градусов в восточных районах до -5…-10 градусов. Автомобилистов в эти дни просят быть особенно аккуратными на дорогах.