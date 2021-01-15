Со свалок Ленобласти за 2020 год собрали штрафов на 715 тысяч рублей

В ходе прокурорских проверок на мусорных полигонах области на протяжении всего 2020 года, было выявлено порядка 180 нарушений. Природоохранным ведомствам удалось собрать более 700 тысяч штрафов и завести несколько дел.

Так, среди наиболее злостных нарушителей природоохранного законодательства оказались полигоны «Лель-Эко», «Эко-Плант», «Эко-Лэнд» и «Омега». На этих предприятиях обнаружили факты ненадлежащего содержании свалок, нарушение сроков оплаты за негативное влияние на окружающую среду. Также руководства предприятий игнорировало необходимость вовремя информировать ведомства о своей деятельности.

В итоге, всего было выписано штрафов на сумму 715 тысяч рублей и двоих руководителей полигонов привлекли к административной ответственности.