Со свалок Ленобласти за 2020 год собрали штрафов на 715 тысяч рублей

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В ходе прокурорских проверок на мусорных полигонах области на протяжении всего 2020 года, было выявлено порядка 180 нарушений. Природоохранным ведомствам удалось собрать более 700 тысяч штрафов и завести несколько дел. 

Так, среди наиболее злостных нарушителей природоохранного законодательства оказались полигоны «Лель-Эко», «Эко-Плант», «Эко-Лэнд» и «Омега». На этих предприятиях обнаружили факты ненадлежащего содержании свалок, нарушение сроков оплаты за негативное влияние на окружающую среду. Также руководства предприятий игнорировало необходимость вовремя информировать ведомства о своей деятельности.

В итоге, всего было выписано штрафов на сумму 715 тысяч рублей и двоих руководителей полигонов привлекли к административной ответственности.

Вам будет интересно
Со свалок Ленобласти за 2020 год собрали штрафов на 715 тысяч рублей штраф, утилизация отходов, прокуратура, мусорный полигон, Ленобласть, итоги года
Владельцам свалки на Пискаревском проспекте грозит уголовное дело
Прокуратура по вопросам охраны природы обратилась в суд с требованием ликвидировать нелегальную мусорную свалку в Петербурге. Из сообщения пресс-службы ведомства следует,...
11.01.2021 178
Автор